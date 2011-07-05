Цена нефти на торгах в Нью-Йорке продолжила рост

На мировых торгах во вторник, 5 июля, цены на нефть изменяются разнонаправленно на ожидании инвесторов, что усилия Европы по преодолению долгового кризиса смогут предотвратить замедление экономики региона и поддержать спрос на "черное золото".

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,13 доллара, или на 0,12% - до 95,06 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,2 доллара, или на 0,19% - до 111,18 доллара за баррель.

На настроения инвесторов во вторник также влияют заявления Народного банка КНР о том, что второму по величине мировому потребителю энергоресурсов все еще угрожает высокая инфляция, и поэтому центробанк страны будет придерживаться осторожной денежной политики, передает Bloomberg.