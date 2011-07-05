КРУ считает неправдивой и несправедливой оценку «Макеевуглем» факта их ревизионной проверки

Донецк. КРУ в Донецкой области считает неправдивой и не справедливой оценку государственным предприятием «Макеевуголь» факта их ревизионной проверки. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Контрольно-ревизионного управления в Донецкой области, комментируя информацию от пресс-службы ГП "Макеевуголь", опубликованную ранее.

В пресс-службе КРУ подчеркнули, что для того, «чтобы не было выдуманных историй относительно КРУ», они предоставляют официальную информацию о ревизии данного госпредприятия. Агентство УНИАН публикует позицию КРУ в данном вопросе.

Так, в первом квартале 2010 года КРУ начало плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ГП «Макеевуголь» и его структурных подразделений за период, начиная с 01.01.2008 г., но завершить тогда ревизию так и не удалось, «по многим причинам», отмечает пресс-служба.

Во-первых, специалистам ревизионных групп и привлеченным специалистам "постоянно создавались всевозможные препятствия в осуществлении государственного контроля" за эффективным использованием средств и имущества, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности и т. д.

Во-вторых, 16.04.2011 руководством ГП «Макеевуголь» было отказано в проведении инвентаризации остатков угля на складах ОП «Шахта Чайкино» и ОП «Ордена Трудового Красного Знамени шахта имени В. И. Ленина» по причинам отсутствия директоров указанных подразделений.

В-третьих, 19.04.2010г. и 26.04.2010г. руководством ГП «Макеевуголь» должностные лица КРУ не были допущены к проведению плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, им отказали в проведении инвентаризации угольных складов, предоставлении для проверки необходимых документов.

О таких фактах нарушения законодательства областное КРУ было вынуждено проинформировать прокуратуру Донецкой области и Главное управление МВД в Донецкой области.

Учитывая сложившуюся ситуацию, КРУ констатировало, что ревизия «Макеевугля» не была проведена, о чем было сообщено ГлавКРУ Украины и руководству самого предприятия.

Как отмечается в релизе КРУ в Донецкой области, "только благодаря непосредственному поручению первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА (от 09.08.2010г.) и по согласованию с ГлавКРУ в План контрольно-ревизионной работы аппарата КРУ в Донецкой области на III квартал 2010 года был включен вопрос проведения ревизии «Макеевугля» за 2008-2009 годы и отчетный период 2010 года.

КРУ письмом (от 20.08.2010г.) сообщило руководителю ГП «Макеевуголь» о том, что с 31.08.2010 года будет начата плановая ревизия предприятия.

В ходе ревизии были установлены финансовые нарушения на общую сумму свыше 1 млрд. 823 млн. грн., из которых подлежали устранению по требованию КРУ 388,9 млн. грн.

В информации пресс-службы местного КРУ указывается, что свою бездеятельность администрация ГП «Макеевуголь» объяснила отсутствием финансирования со стороны государства, не учитывая тот факт, что предприятие имеет и собственные средства, которые можно было бы направить на улучшение финансового положения шахтеров. Причем, в КРУ отметили, что руководители профсоюзов, которые должны отстаивать права работников угольной промышленности, «к удивлению» не проявили никакой инициативы, а, наоборот, на одной из своих пресс-конференций заявили, что совсем не заинтересованы в проведении очередной, плановой, законной проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия». Наоборот, профсоюзные лидеры дали необоснованную оценку действиям ревизоров, обвиняя их в том, что им якобы «не понятно кем» ставится задача «обнаружить» любые нарушения и создать компромат в отношении угольного предприятия и его руководства. В пресс-службе КРУ еще раз напомнили, что инспектирование любого предприятия осуществляется в форме ревизии и заключается в документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного предприятия. Ревизия должна обеспечивать выявление имеющихся фактов нарушения законодательства на предприятии, установление виновных должностных и материально ответственных лиц в их допущении. Поэтому, КРУ в Донецкой области считает такие высказывания на пресс-конференции «обычной клеветой» на работников государственной контрольно-ревизионной службы Украины.

«Глубоко возмутил специалистов КРУ и тот факт, что наряду, с так сказать, «нехваткой» денежных средств для выплаты достойной заработной платы шахтерам, руководство ГП «Макеевуголь» в течение ноября 2008 года, сентября, октября, ноября 2009 года, января 2010 списало с баланса предприятия и якобы вывезло на породные отвалы значительные объемы рядового угля стоимостью миллионы гривен, признав его некондиционным», - заключено в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы ГП «Макеевуголь», 22 июня 2011 года Донецкий апелляционный административный суд поддержал решение суда первой инстанции, в котором требования КРУ Донецкой области в отношении «Макеевугля» признаны противоправными. В частности, в пресс-службе "Макеевугля" отмечали, что лидеры угольных профсоюзов «Макеевугля» еще в октябре 2010 г. на пресс-конференции заявляли журналистам о предвзятом характере проводимых ревизий.