Россия собирается повысить газовый тариф на внутреннем рынке

Минэкономразвития России предлагает двухэтапное повышение тарифов на газ для всех потребителей в 2012 году: с 1 января – на 5%, с 1 апреля – на 9,5%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач журналистам.

«Мы предлагаем по газу рост 15% декабрь к декабрю в 2012–2014 годах с одним изменением: модель, которая предполагалась для граждан, – повышение с 1 января на 5% и с 1 апреля на 9,5% – распространить на всех потребителей», – сказал он, добавив, что в итоге в 2012 году рост тарифов составит 12,5%.

Помимо этого, как рассказал А.Клепач, МЭР предлагает установить предельный рост тарифов на электроэнергию в 2012 году на уровне 9–11%, в 2013 году – 7–10%, в 2014 году – 9–11%. Тарифы РЖД будут повышены в 2012 году на 7,4%, в 2013 году – на 6,4%, в 2014 году – на 5,5%.

Соответствующие тарифные предложения на 2012–2014 годы Минэкономразвития направило в правительство России, передает РИА «Новости».