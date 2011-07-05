В Запорожской обл. ураган оставил без света более 1,7 тысячи домов

В Запорожской области ураган повредил крыши 13 строений и оставил без света более 1 тыс. 700 домов в селах Большая Белозерка и Гюновка.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, ураган, пронесшийся вчера вечером, сопровождался шквальным ветром, грозой и градом диаметром 2,5 мм.

Ураганом повалило несколько деревьев, также были повреждены 3 линии и 1 опора линий электропередач, без электрообеспечения остались 756 абонентов в с. Большая Белозерка и 990 – в с. Гюновка, сообщили в МЧС.

По данным местных жителей, во время урагана прошел настолько сильный дождь, что на улицах уровень воды поднялся до 30-40 см и в огородах все смыло.

Силами Каменко-Днепровского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» энергоснабжение населенных пунктов полностью восстановлено.