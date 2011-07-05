«Укрнафта» опротестует решение Стокгольмского арбитража по спору с Carpatsky Petroleum

ПАО «Укрнафта» – ведущая нефте- и газодобывающая компания Украины, владеющая сетью автозаправочных станций, намерена опротестовать решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), который принял решение взыскать с «Укрнафты» 146,9 млн. долл. убытков в пользу компании Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США, входит в Kuwait Energy Company) в споре о разрыве соглашения о совместной деятельности по разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Укрнафта».

В компании подтвердили, что «Укрнафта» участвует в ряде судебных процессов с Carpatsky Petroleum.

«Эти процессы довольно сложные и проводятся под юрисдикцией трех стран. В частности, суды идут в Украине, Швеции и США. Во всех станах, включая Швецию, еще идут судебные процессы. Судебный процесс в Стокгольмском арбитражном суде – это лишь составная часть общего судебного процесса, и «Укрнафта» намерена опротестовать это решение», – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что «важно также учитывать, что «Укрнафта» выиграла все судебные процессы касательно этого дела в Украине».

Также представитель компании сказал, что «Укрнафта» убеждена в правильности своей юридической позиции и будет продолжать защищать свою позицию и права во всех юрисдикциях. «Принимая во внимание тот факт, что судебные процессы еще не завершены, мы уверены в том, что на сегодняшний день не существует риска немедленной имплементации решения Стокгольмского арбитражного суда», – добавил он.

Как сообщалось, компания Kuwait Energy Company в своем отчете за 2010 год, опубликованном в конце июня, сообщила, что еще в сентябре 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение взыскать с компании «Укрнафта» 146,9 млн. долл. убытков в пользу компании Carpatsky Petroleum. Трибунал также удовлетворил иск о разрыве соглашения о совместной деятельности.

Напомним, договор о совместной деятельности между Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) и «Укрнафтой» по разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного месторождения был подписан 4 сентября 1995 года.

В июле 1996 года произошло присоединение Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) к Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США). Делавэрская Carpatsky Petroleum таким образом стала правопреемником техасской Carpatsky Petroleum. После этого в договор неоднократно вносились изменения.

Как сообщалось, ранее Carpatsky Petroleum обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к «Укрнафте» о взыскании с госкомпании 454,9 млн. долл. убытков.

Запасы природного газа Рудовско-Краснозаводского месторождения оцениваются в размере более 36 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В августе 1994 года «Укрнафта» и Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) создали совместное предприятие «Укркарпатойл ЛТД» для разработки Быткив-Бабченского газоконденсатного месторождения. На момент создания 45% уставного фонда предприятия принадлежало Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США), 45% – «Укрнафте».

Впоследствии «Укрнафта» де-факто смогла увеличить свою долю в «Укркарпатойл ЛТД» до 100% в связи с нарушением процедуры правопреемственности Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США) относительно 45% в уставном капитале СП, ранее принадлежавших Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США).

Согласно закону Украины «О хозяйственных обществах», делавэрская Carpatsky Petroleum, являясь правопреемницей техасской Carpatsky Petroleum, может быть признана владельцем 45% СП общим собранием акционеров компании. Делавэрская Carpatsky Petroleum настаивала, что это должно произойти автоматически.