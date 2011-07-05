Газовый долг предпритий ТКЭ - 5,1 млрд.грн., «Киевэнерго» - 1,79 млрд.грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно уплатить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что оперативный анализ состояния расчетов теплоэнергетиков показывает, что в течение июня 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились поступления средств за потребленный природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Житомирской областей, а также городов Киев и Севастополь, АР Крым.

Отдельные теплоснабжающие предприятия уклоняются от выполнения собственных гарантийных обязательств, зафиксированных в соответствующих письмах-графиках, по погашению задолженности за потребленный в 2010-2011 гг. природный газ.

Выделение предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период происходит в соответствии с фактическим выполнением ими графиков погашения задолженности.

Согласно графикам погашения задолженности предприятия ТКЭ должны уплатить всю сумму задолженности за природный газ до начала отопительного периода 2011-2012 гг., то есть до 01.10.2011 г.

В случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для заключения договоров на поставки таким предприятиям природного газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

По состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов, составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 64%.

Наибольшая задолженность - у предприятий ТКЭ Донецкой (913 млн. грн.), Днепропетровской (723 млн. грн.), Харьковской (698 млн. грн.), Луганской (301 млн. грн.), Одесской (259 млн. грн.), Запорожской (199 млн. грн.), Львовской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Полтавской (148 млн. грн.), Житомирской (116 млн. грн.) областей, а также АР Крым (239 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями собственных обязательств, ДК «Газ Украины» будет поднимать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вопрос о применении профильным ведомством (а в случае необходимости, вместе с правоохранительными, контролирующими и административными органами) мер в отношении руководителей предприятий ТКЭ, нарушающих порядок расчетов за природный газ.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.