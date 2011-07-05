Расширен круг лиц, имеющих право на бесплатное получение угля на бытовые нужды

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Горный закон Украины относительно обеспечения прав вдов, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 297 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено расширить круг лиц, которые имеют право на бесплатное получение угля на бытовые нужды за счет предприятий по добыче угля и углестроительных предприятий, а в случае их ликвидации или консервации - их правопреемников.

Это право предоставляется пенсионерам, которые проработали на предприятиях по добыче (переработке) угля, углестроительных предприятиях и имеют общий льготный стаж на подземных работах и/или работах, связанных с подземными условиями, и/или работах технологической линии на поверхности действующих шахт или на строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках, - не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет - для женщин.

Также это право предоставляется членам семей (вдовам) работников, которые погибли (умерли) на предприятиях по добыче (переработке) угля, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, а также умерших пенсионеров, которые при жизни имели такое право.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.