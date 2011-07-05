Кабмин определил модернизацию ГТС как меру интеграции в ЕС

Кабинет министров внес в перечень первоочередных мероприятий на 2011 год по интеграции Украины в Европейский Союз разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации газотранспортной системы и систем подземных хранилищ газа и продолжение выполнения мероприятий по реформированию НАК “Нафтогаз Украины”.

Соответствующее распоряжение Кабмина №612 от 29 июня размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает, что уже осенью Украина приступит к реализации проектов модернизации газотранспортной системы.

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает модернизацию украинской газотранспортной системы в 3,5 млрд. долларов. В модернизацию первой очереди газопровода «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. из которых 308 млн. долл. будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредит на 5 лет в размере 1 млрд. долл. под реализацию проекта модернизации газотранспортной системы.

Правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.