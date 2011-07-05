ГИЯР пока не одобрила загрузку топлива Westinghouse во 2-й энергоблок Южно-Украинской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) пока не согласовала загрузку партии из 42 сборок производства транснациональной компании Westinghouse в энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя инспекции - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил ГАШЕВ.

По его словам, партия сборок была поставлена на промышленную площадку станции в мае, пройдя соответствующий входной контроль. В то же время у регулятора есть ряд замечаний относительно возможности эксплуатации сборок во 2-м энергоблоке из-за конструктивных особенностей его реакторной установки (проект В-338).

«Было обращение компании, и мы им ответили, что тогда докажите нам, что уровень безопасности этой реакторной установки приемлем и что туда можно грузить такое топливо», - сказал М. ГАШЕВ.

Кроме того, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности отметил, что НАЭК еще не выполнила все необходимые мероприятия по повышению безопасности этого блока в рамках сводной Концепции повышения безопасности АЭС.

В то же время М. ГАШЕВ подчеркнул, что к самому топливу у инспекции на сегодняшний день претензий нет, допустив при этом возможность его загрузки в блок в ходе текущего планово-предупредительного ремонта (ППР), однако после учета указанных замечаний регулятора.

Энергоблок №2 ЮУАЭС выведен в ремонт в конце июня т.г. ППР продлится до 7 сентября т.г.

Напомним, что в настоящее время в реакторной установке (серийный проект В-320) энергоблока №3 ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС производства компании Westinghouse.

Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину с 2011 года в рамках соответствующего контракта, заключенного с НАЭК "Энергоатомом" в марте 2008 года.

Контракт, в частности, предусматривает поставку до 2016 года ядерного топлива в количестве перегрузок трех энергоблоков типа ВВЭР-1000 или 630 ТВС.

Также в случае необходимости объемы поставок топлива могут быть увеличены до 3 дополнительных партий по перезагрузке энергоблоков ежегодно.