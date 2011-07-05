Вопрос о корректировке цен на газ может быть рассмотрен при слиянии Газпрома и Нафтогаза - Миллер

Москва. Вопрос о корректировке цен на газ для Украины может быть рассмотрен при слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом глава правления российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР сказал по итогам рабочей встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО, которая прошла сегодня в Москве.

«Ничего нового сказать не могу. Вопрос о корректировке цен на газ для наших украинских друзей может быть рассмотрен при слиянии «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», - сказал А.МИЛЛЕР по итогам встречи.

Напомним, 30 июня А.МИЛЛЕР заявил, что в переговорах с Украиной создание газотранспортного СП рассматривается российской стороной как первый шаг к слиянию двух компаний («Газпрома» и «Нафтогаза Украины» – УНИАН), и без него невозможно изменить формулу цены на газ для Украины.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что в украино-российских переговорах создание СП и ценовые условия – это одна тема, а создание единой компании – другая.

«На самом деле то, что касается СП и ценовых условий, как вы понимаете, – это совершенно другая история, совершенно не та, о которой говорилось в отношении единой компании», - уточнил он.

Как сообщалось, ранее А.МИЛЛЕР заявлял, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.