Суд удовлетворил апелляцию прокурора по делу о растаможивании газа

Апелляционный суд г. Киева удовлетворил апелляцию прокурора на решение Печерского райсуда о возобновлении следствия по делу о незаконном растаможивании 12 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свое постановление тем, что решение о возобновлении следствия по этому делу было принято уже на стадии судебного разбирательства, что по законодательству нельзя делать. По мнению суда, такое решение может быть принято только на стадии досудебного следствия, а не на стадии судебного разбирательства.

Суд решил, что ранее принятое постановление Печерского суда подлежит отмене. Также суд принял решение об обеспечении судебного разбирательства дела Игоря ДИДЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО и Тараса ШЕПИТЬКО в Печерском районном суде с другим составом суда.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находились экс-председатель Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РУЭ”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него согласно ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.