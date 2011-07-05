Россия увеличила на 5 млн. евро взнос в Чернобыльский фонд «Укрытие»

Москва. Россия увеличила взнос в Чернобыльский фонд «Укрытие» на 5 млн. евро до 50 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, соответствующее распоряжение от 29 июня №1106-р подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 1 июля министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА отметил, что из необходимых для реализации Чернобыльских проектов 740 млн. евро не хватает 27,5 млн. евро. Министр сказал, что в ближайшее время должны быть проведены консультации между международными организациями, которые привлечены к этому проекту, и выразил надежду, что эти деньги будут собраны.

В.БАЛОГА напомнил, что это позволит сформировать бюджет проектов и завершить строительство нового объекта «Укрытие» и другой инфраструктуры на Чернобыльской АЭС, как и было запланировано, до 2015 года.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны - участницы конференции тогда обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

Позже еще ряд стран заявили о присоединении к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро, соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро.