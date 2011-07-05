СБУ возбудила уголовное дело, связанное с корпорацией «ЕЭСУ»

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими чиновниками Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании «United Energy International Limited» по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня к СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все служебные лица, причастные к совершенному преступлению.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины", взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ по выполнению генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для потребностей Министерства обороны РФ", - отмечается в письме, передает «Украинская правда».

"В результате ненадлежащего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.

Юлия ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В ответ на это в БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.