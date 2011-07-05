СБУ возбудила уголовное дело по «российскому долгу» Тимошенко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими должностными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании «United Energy International Limited» по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня к СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все должностные лица, причастные к совершенному преступлению.