Цена нефти продолжила рост на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 6 июля, цены на нефть растут на фоне ожидания статданных о запасах "черного золота" в США, которые, согласно прогнозам, продолжают сокращаться, что происходит пятую неделю подряд.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,56 доллара, или на 0,58% - до 97,45 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,23 доллара, или на 0,2% - до 113,84 доллара за баррель, передает Bloomberg.