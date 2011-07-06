Представитель «Нафтогаза» допущен к разбирательству по делу Тимошенко. Трансляция заседания запрещена

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ допустил Владимира СКОПИЧА к судебному разбирательству по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году в качестве представителя гражданского истца, которым в этом процессе выступает НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано, несмотря на протест Ю.ТИМОШЕНКО, которая считает недопустимым допущение к участию в судебном разбирательстве по ее уголовному делу в Печерском районном суде в качестве представителя НАК "Нафтогаз Украины" «человека компании «РосУкрЭнерго».«Поэтому я этого не признаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО во время судебного заседания.

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ также принял решение запретить прямую трансляцию, фото- и видеофиксацию заседания по делу Тимошенко до завершения допроса свидетелей.

Запретив фото-, видеофиксацию и прямую трансляцию процесса, Р.КИРЕЕВ таким образом удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры в суде, которые просили до завершения допроса свидетелей запретить прямую трансляцию из зала суда.

В то же время судья в своем решении отметил, что разрешение на фото-, видеофиксацию и прямую трансляцию будет предоставляться отдельно после завершения допроса свидетелей.

Вместе с тем, согласно решению суда, журналистам разрешено присутствовать в судебном зале и вести записи, в том числе с помощью аудиотехнических средств.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинения по статье 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

24 июня 2011 Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в злоупотреблении служебным положением при заключении в 2009 году газовых контрактов.

29 июня Печерский районный суд Киева начал первое заседание с рассмотрения по существу этого уголовного дела. Затем до 4 июля был сделан перерыв, чтобы подсудимая могла ознакомиться с обвинительным заключением.

4 июля суд принял решение перенести заседание на 6 июля, частично удовлетворив ходатайство защитника Тимошенко Николай Титаренко, который просил предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела, поскольку он недавно начал знакомиться с делом и без достаточного времени для ознакомления с ним не может предоставлять своей подзащитной качественных адвокатских услуг.

Государственный обвинитель по делу Ю. ТИМОШЕНКО Лилия Фролова сообщила, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА включены в список из почти трех десятков свидетелей, которые обязательно должны дать показания в суде по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией. Вместе с тем не было сообщено - есть ли среди свидетелей представители российской стороны, в частности премьер-министр Владимир Путин или руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.