Уровень оплаты коммунальными предприятиями за газ составляет 65% - Клюев

Уровень оплаты коммунальными предприятиями за потребленный газ составляет в среднем по Украине 65%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что наихудшие показатели по оплате в Закарпатской (25%), Луганской (47%), Донецкой (51%) областях, а также в Севастополе (40%) и в Крыму (49%).

За полгода, отметил первый вице-премьер, предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) потребили природного газа почти на 9 млрд. грн., при этом оплачено 6,8 млрд., в том числе текущие платежи составляют 5,8 млрд. грн.

А.КЛЮЕВ призвал руководителей регионов принять меры по ликвидации задолженности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов, составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 64%.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.