Россия не может гарантировать объемы транзита газа через Украину – российский эксперт

Россия не может гарантировать объемы транзита газа через Украину из-за неопределенности спроса на газ в Европе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал президент фонда «Институт энергетики и финансов» Владимир ФЕЙГИН (Россия), отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Украинские коллеги очень часто говорят о большой неопределенности с объемами транзита, но неопределенность с объемами транзита во многом связана с неопределенностью, что будет на рынке газа ЕС, и какие у России будут туда поставки», - сказал В.ФЕЙГИН.

По его словам, в такой ситуации не возможно назвать конкретные цифры по транзиту.

Он отметил, что украинские эксперты приглашены к российско-европейским экспертным консультациям по газовому вопросу.

В.ФЕЙГИН считает, что в прогнозах, которые часто представляет Европейская комиссия очень часто говорится не о стабилизации потребления газа в ЕС, а о снижении его потребления «на горизонте 2020-2030 годов» и замещения его альтернативными источниками энергии.

В свою очередь, заведующий сектором департамента энергетики фонда «Институт энергетики и финансов» Виталий ПРОТАСОВ отметил, что правительственные прогнозы и исследования в ЕС говорят о том, что рост спроса на газ в ЕС будет максимум 0,5%, а чаще делается вывод, что будет падение спроса на 1% в год.

При этом он подчеркнул, что самые негативные прогнозы по спросу, это прогнозы Европейской комиссии.