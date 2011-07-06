ВР ратифицировала соглашение об участии в Фонде Восточноевропейского партнерства

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения о взносе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью Соглашения является вступление Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Целью Фонда является поддержка проектов, которые отвечают приоритетам и согласовываются с критериями энергоэффективности, и проектов, связанных с охраной окружающей среды, результатом которых в первую очередь, станет уменьшение выбросов углекислого газа и других выбросов, вызывающих парниковый эффект.

В соответствии с соглашением «вкладчик обязуется внести сумму в размере десяти миллионов евро на Счет Фонда». Взнос должен быть оплачен наличными или безотзывным, безусловным простым векселем или другими облигациями такого вида, выпущенными Вкладчиком, в евро или другой свободно конвертированной валюте пятью взносами, равными двум миллионам евро (2 000 000 евро) каждый, которые должны выплачиваться ежегодно на протяжении пяти лет после получения счета (подтверждения) о получении от ЕБРР.