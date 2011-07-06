Правительство утвердило порядок использования средств на развитие энергоэффективности

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Соответствующее постановление №689 от 29 июня обнародовано на сайте правительства.

Согласно документу, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению. Средства буду направляться, в частности, на разработку стандартов в сфере энергоэффективности, проведение санации бюджетных зданий, внедрение когенерационных технологий на теплоснабжающих предприятиях коммунальной формы собственности, строительство и реконструкцию электрических сетей, строительство пристанционных узлов, подстанций и электрических сетей для присоединения объектов, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии и т.п. Использование бюджетных средств будет осуществляться по процедуре, согласно с которой главный распорядитель бюджетных средств по итогам проведения конкурсных торгов заключает договоры с победителями конкурса (предприятия и организации всех форм собственности). Перечисление бюджетных средств осуществляется на основании актов выполненных работ.