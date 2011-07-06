Янукович подписал закон о стимулировании установки счетчиков газа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы обеспечения всех категорий потребителей узлами учета природного газа с целью введения полного коммерческого (приборного) учета природного газа и контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.

Законом предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Введение в эксплуатацию новопостроенных и/или реконструированных многоквартирных обитаемых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и пр.) с системами газоснабжения осуществляется только при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством. Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц-предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет: средств физических лиц-предпринимателей, которые, в соответствии с договором, пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

В случае отказа населения от установления субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа, распределение природного газа прекращается населению, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года.

Отказ физических лиц-предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установления до 1 июля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договоров на распределение природного газа.

Субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны: обеспечить установление счетчиков газа: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - до 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - до 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - до 1 января 2018 года.

В случае неустановления населению в сроки, отмеченные в этом подпункте, счетчиков газа по вине субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, прекращение распределения природного газа таким потребителям запрещается, а его учет до момента установления счетчиков газа осуществляется по нормам потребления, установленным Кабинетом Министров Украины для других потребителей, - до 1 июля 2011 года.

Предусмотрено прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установки счетчиков газа, а именно: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории санкции.