Заседание суда по делу Тимошенко перенесено на 7 июля

18:13, 06 июля 2011
Энергетика
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Печерский районный суд Киева завтра, 7 июля, продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий на суде судья Родион КИРЕЕВ.

По его словам, в заседании суда объявлен перерыв, поскольку подсудимая была удалена из зала суда из-за нарушения порядка, а на нынешней стадии процесса ей должны быть объявлены ее права.

В свою очередь, представители прокуратуры выразили мнение, что судебное заседание можно продолжить, а права подсудимой зачитать в ее присутствии на следующем судебном заседании.

Заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского суда Р.КИРЕЕВ потребовал за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. После чего парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».

Позже в зале суда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из зала депутата Е.СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на следующем заседании суда.

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