Нефть дорожает на фоне снижения запасов пятую неделю подряд

На мировых торгах в четверг, 7 июля, цены на нефть растут на фоне сокращения запасов "черного золота" в США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,58 доллара, или на 0,6% - до 97,32 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,44 доллара, или на 0,39% - до 114,06 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидают, что в четверг Министерство энергетики США сообщит о сокращении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,5 миллиона баррелей.