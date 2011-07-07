Клюев: повышение энергоэффективности - приоритет украинского правительства

Украине крайне необходимо внедрение новых технологий для повышения энергоэффективности всех отраслей отечественной экономики, и участие в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде - один из механизмов достижения этой цели.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя агентству УНИАН ратификацию Верховной Радой Соглашения об участии Украины в этом Фонде.

А.КЛЮЕВ сообщил, что на Украину будет направлена наибольшая активность Фонда и выделены значительные средства для финансовой поддержки подготовки и реализации проектов по энергосбережению и охране окружающей среды. Подобные проекты в Украине будут реализовываться в течение нескольких последующих лет.

Первый вице-премьер-министр выразил уверенность, что ратификация Соглашения позволит начать работу Фонда и финансирование проектов по модернизации тепло- и водоснабжения в ряде городов Украины.

По словам А.КЛЮЕВА, в апреле предварительно рассмотрены проекты, которые могут быть представлены на утверждение Фонда. Речь идет о проектах модернизации теплоснабжения в городах Житомир и Ровно, теплоснабжения в 10 средних муниципалитетах, а также развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве. Кроме того, были определены потенциальные для финансирования проекты - речь идет о модернизации теплоснабжения в Запорожье, Тернополе, Львове, Харькове, в Донецкой области и Львовского водоканала.

Как заявил А.КЛЮЕВ, Украина заинтересована в эффективной реализации этой инициативы Европейского Союза и Швеции.

Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что повышение энергоэффективности - общий приоритет для украинского правительства. От действий страны в этом направлении зависит конкурентоспособность всей экономики. Сокращение уровня энергоемкости ВВП на 20% к 2015 году, как это запланировано Госпрограммой энергоэффективности, требует серьезных инвестиций в модернизацию и реконструкцию всех отраслей, поэтому сотрудничество с ЕББР очень важно для Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения о взносе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде».

Справка УНИАН 26 ноября 2009 года на конференции доноров, которая проходила в Стокгольме (Швеция) по инициативе ЕС и Швеции, было принято решение о создании Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, банком-оператором которого определен ЕБРР.

Соглашение об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды было подписано первым вице-премьером Украины Андреем КЛЮЕВЫМ и вице-президентом ЕБРР Яном ФИШЕРОМ конце февраля 2011 года.