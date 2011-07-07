E&Y оценит основные фонды «Киевэнерго» по международным стандартам финотчетности

ПАО «Киевэнерго» отобрала ООО "Эрнст энд Янг" (E&Y) (Киев) для проведения оценки основных фондов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Об этом сказано в сообщении компании об итогах соответствующих открытых торгов, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, стоимость услуг оценки согласно договору, подписанному сторонами 1 июля, составит 250 тыс. грн (с НДС).

Аудитор, в частности, оценит здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, объекты незавершенного строительства, незавершенные капитальные вложения,

неустановленное оборудование.

Оценка должна быть представлена заказчику до 15 августа т.г.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг.

В Украине компания «Ernst & Young» ведет деятельность с 1991 года. Сегодня в офисах «Эрнст энд Янг» в Украине работают более 500 специалистов.