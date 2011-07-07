НУ: Россия в газовых переговорах увеличивает требования из-за «гибкой позиции» украинцев

Председатель Центрального исполнительного комитета партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК считает, что Россия в газовых переговорах с Украиной увеличивает требования из-за «гибкой позиции» украинских переговорщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил, комментируя слова руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА относительно единственной возможности получения Украиной скидки на газ - в обмен на слияние «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Рост аппетитов России на переговорах по газу не в последнюю очередь провоцирует уже уж слишком «гибкая позиция» украинских переговорщиков. В последнее время они проникаются чем угодно - от личных интересов до потребностей лоббирования дружественного бизнеса, кроме последовательной защиты национальных интересов», - отметил С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, Российская Федерация, которая последовательно действует с позиции силы в газовых переговорах, получает то, чего хочет, и поэтому ожидать изменения ее поведения - напрасное дело. Особенно если, по его словам, продолжать попытки «замирить» российскую сторону через закулисные договоренности или через публичную торговлю национальным суверенитетом.

«Мы должны осознать, что нынешняя ситуация на переговорах с Россией по газу создана двумя соглашениями – Московским 2009-го и Харьковским 2010 году. В первом случае мы заявили о своем желании на базовую цену, которой не существует в Европе, во втором - под видом скидки согласились на рост государственного долга да еще и расплатились собственной территорией», - считает С.БОНДАРЧУК.

По его убеждению, предложение о сдаче украинской ГТС, а фактически об этом идет речь, когда говорят о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома», являются продолжением этого цепи. «Если мы согласимся на это предложение сегодня, завтра или, в крайнем случае, послезавтра встанет вопрос об отказе от независимости», - отметил он.

С.БОНДАРЧУК убежден, что распродажа государства за скидки - это преступная практика, которой нужно немедленно положить конец.

«Наша первоочередная задача - добиться пересмотра Московских и Харьковских соглашений. Не справимся сами, стоит подумать над тем, как к этому процессу приобщить Европу. Главной предпосылкой является формулировка четкой и прозрачной позиции Украины по газовому вопросу, в основу которой будут положены именно стратегические национальные интересы», - заявил он.