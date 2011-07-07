Болгария планирует резко сократить закупки российского газа

ОАО "Газпром" может потерять еще одного потребителя в Европе. Вслед за Хорватией, Болгария рассчитывает резко сократить закупки российского газа — с нынешних 2 млрд. кубометров до 500 тыс.

Как пишет российская газета «Коммерсантъ», страна надеется на рост собственной добычи, закупки газа в Турции, а также на разработку сланцевого газа.

О том, что Болгария намерена в ближайшие два-три года отказаться от долгосрочных контрактов с "Газпромом", заявил министр экономики, энергетики и туризма Трайчо ТРАЙКОВ. По его словам, страна стремится к тому, чтобы закупать в России не более 500 тыс. кубометров газа в год: это означает падение российского экспорта в Болгарию вчетверо. Сейчас страна потребляет 2,5 млрд. кубометров газа в год, из которых 2 млрд. поступает из России, - главным образом через швейцарскую Overgas Inc (контролируется "Газпромом" и болгарской "Овергаз") и других посредников. Как заявил министр, снизить долю российского газа Болгария планирует за счет собственной добычи и закупок газа у альтернативных поставщиков.

В первую очередь Болгария рассчитывает на региональную компанию Direct Petroleum, которая в ближайшее время начнет исследование залежей газа в Ловече (центральная часть страны). Запасы месторождения оцениваются на уровне 10 млрд. кубометров, и через год-два "там реально добывать до 1 млрд. кубометров в год", подчеркнул министр. Кроме того, в планах Болгарии сохраняется строительство газопровода в Турцию, по которому можно получать до 1 млрд. кубометров азербайджанского газа "уже в 2012 году". Также, добавил министр, Болгария рассчитывает на строительство газопровода в Румынию на севере и в Грецию на юге, не говоря уже о Nabucco, который должен обеспечить Европу газом из Азии в обход России. Таким образом, подытожил министр, в ближайшие два-три года снизить долю российского газа в энергобалансе Болгарии и отказаться от долгосрочных контрактов с "Газпромом" реально. В "Газпроме" его заявление не комментировали.

Это не первое заявление болгарских властей о намерении сократить импорт российского газа. В частности, шла речь о разработке месторождений сланцевого газа, запасов которого в Нови-Пазаре (в северо-восточной части Болгарии) "хватит на 300 лет вперед". Проект разработки уже есть — им заинтересовалась американская Chevron, заявившая о готовности вложить в исследования и разведку 30 млн. эвро.

В то же время, Болгария участвует в строительстве российского газопровода South Stream — все необходимые соглашения уже подписаны.

Одно из европейских государств уже отказалось от импорта российского газа — с 2011 года его перестала закупать Хорватия, куда "Газпром" продавал порядка 1 млрд. кубометров в год. Хорватия, напомним, заместила эти объемы за счет итальянской ENI. Хорватская INA Group тогда сообщила, что ее дочерняя Prirodni plin подписала с ENI трехлетний контракт на поставку до 750 млн. кубометров в год.