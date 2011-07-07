Цена сжиженного газа на аукционе УМВБ увеличилась на 31%

Средняя цена реализации сжиженного газа 7 июля на аукционе №38УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 31,2%, или 2434,04 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 10236,36 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,002 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 20 млн. 493,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 30 июня на аукционе №37УТН на УМВБ увеличилась на 5,9%, или 433,38 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 7802,32 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.