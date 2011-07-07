Сроки и доли обязательной местной составляющей в проектах альтернативной энергетики изменены

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в статью 17-1 Закона Украины "Об электроэнергетике", которым корректируются сроки и удельный вес обязательной местной составляющей в проектах производства электроэнергии из альтернативных источников.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Напомним, 17 июня т.г. Верховная Рада внесла изменения в закон «Об электроэнергетике», согласно которым НКРЭ будет устанавливать «зеленый» тариф для компаний при условии, что, начиная с 1 января 2012 г., удельный вес сырья, материалов, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства объекта генерации будет составлять не менее 15%, с 1 января 2013 г. - 30%, с 1 января 2014 г. - 50%.

Кроме этого, закон содержит норму, по которой дополнительным условием применения указанного порядка стимулирования производства электроэнергии с использованием энергии солнечного излучения является использование, начиная с 1 января 2013 года, на объектах электроэнергетики солнечных модулей, в стоимости производства которых удельный вес материалов и сырья украинского происхождения составляет не менее 30%, а начиная с 2014 года – 50%.