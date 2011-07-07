Президент подписал закон о принципах функционирования рынка природного газа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятый Верховной Радой Украины закон «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Об этом сообщается на официальном Интернет-сайте главы государства.

Этим законом парламент разрешил использование добываемого в Украине газа для выполнения договорных обязательств по экспорту природного газа по существующим контрактам в соответствии с межправительственными соглашениями.

Напомним, что данным законом устанавливается, что субъект хозяйствования, уполномоченный правительством формировать ресурс газа для потребностей населения, а также его дочерние предприятия имеют право реализовывать товарный природный газ на экспорт в объемах, определенных прогнозным годовым балансом газа.

Для этих целей законом также откорректирован термин «товарный природный газ».

Кроме того, установлено разрешение газодобывающим предприятиям использовать добываемый ими газ для собственных нужд и технологических потребностей.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, принятие законопроекта будет способствовать оптимизации расходов газодобывающих предприятий, осуществляющих добычу природного газа для формирования ресурса природного газа, используемого для нужд населения, и позволит на сегодня выполнить договорные обязательства по экспорту природного газа по существующим контрактам на выполнение договоренностей между правительствами Украины и Республики Польша, согласно договору №РL/012216736/04-0028/DН/НL на поставки газа.

Напомним, 26 октября 2004 года НАК «Нафтогаз Украины» и «Польское гурництво нефтяное и газовництво» (РGNiG, Польша) подписали договор на поставки природного газа. Согласно договору, компания поставляет, а РGNiG принимает и оплачивает на условиях настоящего договора природный газ среднеазиатского и/или украинского происхождения.