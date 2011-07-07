На реакторе АЭС "Фукусима-2" возник пожар, система охлаждения временно остановлена

В здании первого энергоблока остановленной после землетрясения японской АЭС "Фукусима-2" возник пожар, из него вырываются языки пламени. Причины пожара пока не установлены. Как пишет ИТАР-ТАСС, об этом сообщила сегодня компания-оператор АЭС "Токио электрик пауэр".

Для выяснения причин пожара работа системы охлаждения реактора временно прекращена. Компания рассчитывает вновь запустить ее в течение сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения и цунами 11 марта 2011 г. произошла серия взрывов. В результате из строя вышли системы автоматического охлаждения реакторов. В районе станции резко повысился радиационный фон. Жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от "Фукусимы-1", были эвакуированы. На сегодня ведутся работы по установке над энергоблоками "Фукусима-1" защитных колпаков из специальной синтетической ткани.