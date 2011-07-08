После сильного роста цена нефти падает

На мировых торгах в пятницу, 8 июля, цены на нефть снижаются на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль после существенного роста стоимости сырья накануне.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизились на 0,2 доллара, или на 0,2% - до 98,47 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,62 доллара, или на 0,52% - до 117,97 доллара за баррель.

Цены на нефть на мировых рынках по итогам четверга повысились в среднем на 2-4,5% на фоне данных о снижении запасов нефти в США и позитивной статистики по рынку труда в этой стране.

В целом, несмотря на коррекцию, инвесторы настроены оптимистично благодаря данным с рынка труда о сокращении недельного числа заявок на пособия по безработице и увеличения числа рабочих мест в частных компаниях США в июне, передает Bloomberg.