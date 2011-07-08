Coal Energy 9 месяцев 2011 фингода заработала около 30 млн. долларов

Украинская угольная компания Coal Energy (CE) за первые три квартала 2011 финансового года (финансовый год компании заканчивается 30 июня) получила чистую прибыль в размере 29,6 млн. долларов по сравнению с 4,8 млн. долларов за предыдущий 2010 год.

Об этом сказано в презентационном релизе компании, которым располагает УНИАН.

Доходы компании за аналогичный период выросли до почти 110 млн. долларов с 55,8 млн. долларов, а EBIDTA увеличилась втрое - до более 40 млн. долларов.

Маржа EBIDTA за девять месяцев составила 37%, а чистая маржа – 27%.

Чистый долг вырос до 42 млн. долларов с 40 млн. на конец 2010 финансового года.

Согласно презентации, Coal Energy более 70% своих доходов получила от продажи добываемого традиционным методом угля, около 20% - за уголь, извлекаемый из углесодержащих отходов, и около 6% за счет перепродажи угля.

Как отметил член правления компании Андрей БОЛЬШАКОВ на пресс-конференции в Варшаве в четверг, выручка CE ближайшие годы будет увеличиваться главным образом за счет традиционной добычи.

Он сказал, что компания не имеет проблем с продажей своей продукции в Украине благодаря стабильному спросу, заметив, что компания также поставляет уголь на экспорт.

Большаков отметил, что компания может безпроблемно увеличить поставки заграницу, но не делает этого для того, чтобы сохранить внутренний рынок.

Он также назвал причиной роста доходов и прибыли, кроме увеличения добычи, увеличение цен, снижение себестоимости и большую добычу угля из углесодержаших отходов.

Согласно презентации, по показателю маржи EBIDTA за последние 12 месяцев компания заняла второе место в мире после российской угольной компании «Распадская», маржа которой составила 48%.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy намерена за счет реализации инвестиционной программы стоимостью около 290 млн. долларов увеличить добычу угля традиционным способом в около 5 раз - до почти 5 млн. тонн в 2016 году.

Компания объявила, что на инвестиционную программу потратит более 60 млн. долларов из около 130 млн. долларов, которые она хочет привлечь в рамках IPO на Варшавской фондовой бирже.

Остальные средства компания намерена направить покупку новых лицензий на добычу, увеличение оборотного капитала, уменьшение долговой нагрузки и на другие проекты.

Справка УНИАН. Coal Energy по запасам угля составляющим около 300 млн. тонн занимает третье место в Украине среди частных угольных компаний, которые все вместе обладают запасами более 15 млрд. тонн.

Компания владеет десятью шахтами на Востоке Украине, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой переработки производственных отходов.

Около 80% добываемого угля компания продает в Украине, остальное экспортирует.

Активы Coal Energy на 31 марта 2011 года составляли почти 90 млн. долларов.