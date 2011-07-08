Украина должна иметь гарантии России по объемам прокачки нефти - Президент

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна иметь от России гарантии по объемам прокачки нефти через территорию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с Российской Федерацией в нефтяной сфере. Это для нас интересно. Во-первых, мы должны иметь гарантированные объемы прокачки нефти в сторону Европы, для того, чтобы работала наша нефтетранспортная система», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, отметил Президент, необходимо привлекать российские инвестиции для развития украинских месторождений энергоресурсов.

«Сегодня такие переговоры также идут», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.