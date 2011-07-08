НКРЭ намерена снять ограничения облэнерго по поставкам электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена снять ограничения по объемам передачи и поставки электроэнергии для облэнерго и аффилированных с ними компаний.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на соответствующий проект регуляторного акта, одобренный на заседании комиссии в четверг.

Напомним, что действующие условия и правила по передаче и поставке электроэнергии по регулируемому тарифу содержат норму, согласно которой облэнерго и родственные компании не могут передавать и поставлять электроэнергию в объемах, которые превышают 33% от общеукраинского потребления за предыдущий календарный год.

Принятие такого решения регулятор объясняет тем, что применение к облэнерго понятия монополизации в общегосударственном смысле - неверно. Поскольку комиссия устанавливает для лицензиатов по передаче и поставке электроэнергии по регулируемому тарифу ограниченную территорию деятельности (территория одной или нескольких областей), то к ним применимо понятие региональной монополизации, следовательно, действующая норма об ограничении предельных объемов передачи и поставки электроэнергии подлежит отмене.

В комиссии не исключают, что в ближайшее время будет отменена аналогичная ограничительная норма, которая действует в настоящее время для газоснабжающих компаний.