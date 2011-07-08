Слияния «Нафтогаза» и «Газпрома», как такового, не будет - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что как такового слияния «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы не планируем слияния как такового «Газпрома» и «Нафтогаз Украины». Мы планируем участие и «Газпрома», и «Нафтогаза Украины» в любых проектах совместных. Например, в модернизации украинской ГТС, в развитии отдельных участков, возможно, в добыче нефти или газа на разных территориях, в том числе, в Украине. Но как такового объединения никто не планировал, и этого не будет, я уверен», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 года председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что в переговорах с Украиной создание газотранспортного СП рассматривается российской стороной как первый шаг к слиянию двух компаний («Газпрома» и «Нафтогаза Украины» – УНИАН), и без него невозможно изменить формулу цены на газ для Украины.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что в украино-российских переговорах создание СП и ценовые условия – это одна тема, а создание единой компании – другая.

«На самом деле то, что касается СП и ценовых условий, как вы понимаете, – это совершенно другая история, совершенно не та, о которой говорилось в отношении единой компании», - уточнил он.