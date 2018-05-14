EnergyCamp: возобновляемая энергетика работает в любую погоду...

Эко-культурный фестиваль "Трипільське Коло-2011" стал испытанием не только для организаторов и посетителей, но и для техники. Каждый день лил дождь, поле под ногами превратилось в топь. Если люди, зарядившись хорошим настроением от артистов и мастер-классов, весело прыгали по лужам, то оборудованию приходилось совсем туго: бензиновые генераторы горели, проекторы ломались…

Между тем, неблагоприятная погода не сорвала работу EnergyCamp – площадки, где каждый желающий мог ознакомиться с возможностями возобновляемой энергетики и принципами энергосбережения. Даже солнечная электростанция возле тента EnergyCamp достаточно генерировала для работы микрофонов, аудиоколонок, экранов, ноутбуков и освещения.

На площадке тихонько журчал инвертор, посетители могли "вживую" пощупать гелиоколлекторы, оценить яркость светодиодного освещения, зарядить телефон от чистой энергии и даже согреться чаем, приготовленным на "солнечной кухне". В палатку EnergyCamp заходили как студенты с барабанами под мышкой, так и руководители компаний с солидными портфелями в руках. Но каждый из них прочувствовал: возобновляемая энергетика – не далекое будущее, а реальность, к которой можно прикоснуться.

Пусть всегда будет солнце

В развитии солнечной энергетики Украины сейчас настоящий прорыв. Поэтому не удивительно, что докладчики на площадке данному вопросу уделили львиную долю времени. Посетители EnergyCamp услышали и о крупных промышленных станциях, и о маленьких панелях на крышах частных домов, которые, оказывается, тоже могут приносить прибыль своим хозяевам.

О производстве "солнечного" поликремния на запорожском "Заводе полупроводников" и строительстве крупнейшей на территории СНД солнечной электростанции в Родниковом (АРК) рассказал исполнительный директор компании Activ Solar – Йохан Хартер. По его мнению, человечество платит слишком высокую цену за дешевую, на первый взгляд, атомную электроэнергию. Речь ведь не только о "Фукусиме", даже исключив аварии на АЭС, ядерные отходы нужно хранить, перерабатывать, и эту обязанность мы возлагаем на плечи наших детей. В то же время, в Украине, с учетом природных условий, состояния земель, научного и производственного потенциала, достаточно факторов для развития солнечной энергетики. "Это очень инновационный сектор. И мы видим возможности развития как для монтажных, инжиниринговых компаний, которые будут работать с нашими электростанциями, так и для малого и среднего бизнеса, который будет разрабатывать и предлагать новые технологии для солнечной энергетики", - подчеркнул Й.Хартер.

Впрочем, небольшим компаниям под силу не только участвовать в масштабных проектах, но и самостоятельно строить малые гелиоэлектростанции. О таком опыте посетителям рассказал заместитель директора по развитию бизнеса компании "Цетус" Юрий Фаворский: его компания, по заказу собственника шахты, строит 45-киловаттную солнечную электростанцию над трассой "Харьков-Ростов" в Луганской области, первая очередь станции мощностью 15 кВт уже генерирует электроэнергию и продает ее на рынок по "зеленому" тарифу.

Более того, существует значительный потенциал для использования солнечных панелей в индивидуальных домохозяйствах. Чтобы подтвердить этот тезис директор Центра возобновляемой энергетики Fuel Alternative Виталий Давий, который также докладывал на EnergyCamp, решил установить солнечные батареи общей мощностью 1,5 кВт на крыше собственного дома. Руководитель центра планирует пройти лицензирование в НКРЭ, получить "зеленый" тариф и подавать электроэнергию в сеть. "Далее мы изложим свой опыт в виде брошюры. Люди смогут ее прочитать и самостоятельно, шаг за шагом, пройти тот же процесс", - отметил В.Давий.

Хранители тепла

С подорожанием природного газа вопрос обогрева жилья становится все острее. Дабы вся заработная плата не уходила на "тепло", руководитель проекта Международной финансовой корпорации "Энергоэффективность в жилищном хозяйстве" Гжегож Гайда рекомендовал участникам EnergyCamp утеплять свои дома, устанавливать современные окна и двери. Впрочем, по его мнению, настоящие изменения в коммунальной сфере начнутся после того, как полноценно заработают объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Что же касается частного сектора, то интересное решение есть у Андрея Бобровицкого – члена Клуба прикладной экологии. Он предлагает объединять современные энергетические технологии с подзабытыми техниками строительства. К примеру, теплопроводность соломы в четыре раза меньше, чем у дерева. Используя современную технологию из такого материала можно построить безопасный, дешевый и по-настоящему теплый дом. Дом, дрова для которого можно вырастить… у себя на огороде.

Профессор Житомирского Национального агроэкологического университета Владимир Зинченко успешно выращивает на своем участке энергетическое растение - Miscantus Gigantella. По его словам, это «хобби» становится экономически выгодным на третий год: пятнадцати соток Мискантуса достаточно для отопления частного дома площадью 150 кв. м в течение года. Неприхотливая культура может расти фактически на любых грунтах, к тому же она обогащает землю гумусом, понижает содержание в ней радионуклидов.

Солнечные ванны

Для того, чтобы помыться в теплой воде вовсе не обязательно сжигать топливо, даже если оно растет у вас на огороде. По словам Сергея Иванова – представителя компании "Атмосфера", для этих целей лучше обзавестись гелиоколлектором – пусть воду греет солнце. "Электрические и газовые котлы становятся убыточными уже после 5 лет эксплуатации. Они никогда не окупятся. В то же время, окупаемость гелиоколлекторов и других солнечных энергосистем составляет 2-5 лет для предприятий и 5-10 лет - для физических лиц", - отметил он.

В том, насколько просты и практичны технологии подогрева воды энергией солнца, посетители EnergyCamp смогли убедиться на практике - "Атмасфера" организовала конкурс "солнечных хакеров". Три команды соревновались в скоростной сборке гелиоколлектора. Победителям – команде "ВатМан" - на сборку устройства потребовалось чуть больше 16 минут. За отличную работу ребята получили солнечные зарядные устройства для своих мобильных телефонов.

Знание – свет

Еще одно «невспаханное поле» в плане экономии энергии и денег – освещение. Здесь не стоит ориентироваться на так называемые "энергосберегающие" газоразрядные лампы, ведь они содержат ртуть, а утилизацией такой техники в Украине практически никто не занимается. Светодиодные светильники потребляют меньше энергии, а изготавливаются диоды из вполне безопасного материала - кремния.

"Затраты на электроэнергию для освещения и обслуживания традиционных светильников ложатся тяжелым бременем на предприятия и муниципалитеты. Светодиодные лампы стоят дороже обычных, но если сравнить, в какую сумму обходятся разные типы светильником в течение всего цикла эксплуатации, то преимущество будет явно на стороне компактных, вандалостойких и более экономных LED--светильников", - подчеркнул директор компании Lumina Виталий Король.

По его словам, если заменить обычную "лампу Ильича" на светодиодную, то она окупится уже через год. При этом срок службы полупроводникового устройства – 50-100 тыс. часов.

От теории к практике

Организаторам EnergyCamp удалось настроить людей, как минимум, на симпатию к возобновляемым источникам энергии и энергосбережению. Солнечная электростанция исправно отработала фестиваль, ее сложили и аккуратно упаковали. Люди разъехались по домам, однако каждый увез с собой настрой воплотить все услышанное у себя в компании, дома, на работе. "Организовывая EnergyCamp, мы демонстрируем: возобновляемая энергетика – практический и рабочий инструмент для граждан, бизнеса, а не дорогая игрушка, - отметил координатор площадки Роман Зинченко. - Именно на таких мероприятиях - без проводов, ЛЭП и электростанций -люди видят, что такие технологии реально работают и открывают новые возможности".

Роман Иванченко (для УНИАН)