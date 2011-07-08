Янукович может заменить Азарова в переговорах с Путиным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может подменить премьер-министра Николая АЗАРОВА в переговорах с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ для скорейшего решения вопроса о цене газа для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В.ЯНУКОВИЧ высказал надежду на то, что вопрос удаться решить в июле в ходе заседания межгосударственной украинско-российской комиссии под председательством президентов обеих стран.

«Трудно сказать, я никогда не прогнозирую в этих вопросах, когда будет получен ответ. Но мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. Если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он высказался за то, чтобы до встречи президентов вопрос был обсужден премьер-министрами Украины и России.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что 7 июля разговаривал по телефону с главой правительства Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который находится в отпуске, и попросил его по возможности поскорее выйти на работу.

«Я интересовался, как он отдыхает, и пожелал, чтоб он здоровый выходил скорее на работу, потому что мне хотелось бы, чтобы премьер-министры встретились до заседания межгосударственной комиссии. Когда произойдет эта встреча, скорее всего, мы получим вероятный ответ на этот вопрос. Лучше, если он будет позитивным. Но если АЗАРОВ задержится (у него есть небольшая проблема, как и у каждого человека – надо пройти курс лечения). Если он задержится, а будет необходимость встречи с правительством России, с ПУТИНЫМ, я его подменю и вместо него встречусь (с ПУТИНЫМ – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.