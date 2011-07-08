ВР приняла закон о маркировке подакцизных нефтепродуктов
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О маркировке подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 277 из 340 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данный закон регулирует вопрос маркировки подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога с целью контроля за уплатой акцизного налога, ужесточения борьбы с незаконным производством и обращением подакцизных нефтепродуктов на территории Украины.
Подакцизные нефтепродукты, которые производятся и/или ввозятся на таможенную территорию Украины, подлежат обязательной маркировке маркерами акцизного налога, концентрация которых зависит от вида таких нефтепродуктов и размера ставок акцизного налога (дальше – маркировка). Виды маркеров и уровень их концентрации устанавливается Кабинетом Министров Украины в зависимости от вида подакцизного нефтепродукта и ставки акцизного налога.
Продажа производителям и/или импортерам маркеров акцизного налога осуществляется исключительно органами государственной налоговой службы. Хранение, отгрузка, транспортировка, оптовая и розничная торговля, импорт на таможенную территорию Украины немаркированных подакцизных нефтепродуктов запрещается, за исключением случаев, отмеченных в статье 6 данного закона.
Порядок ведения Государственного реестра мест маркировки подакцизных нефтепродуктов устанавливается Министерством финансов Украины.
Производители и/или импортеры подакцизных нефтепродуктов как плательщики акцизного налога подлежат обязательной регистрации в органах государственной налоговой службы по местонахождению (местожительству) этих субъектов хозяйствования на основе сведений Единого государственного реестра производителей и импортеров подакцизных нефтепродуктов.
Центральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную политику в сфере топливно-энергетического комплекса, обязан предоставить органу государственный налоговой службы по местонахождению субъекта хозяйствования, которое осуществляет деятельность по производству и/или импорту подакцизных нефтепродуктов о включении сведений о таком субъекте в Единый государственный реестр производителей и импортеров подакцизных нефтепродуктов в пятидневный срок со дня такого включения.
Подлежат маркировке каждый отдельным видом маркера акцизного налога с концентрацией в зависимости от вида подакцизных нефтепродуктов и ставок акцизного налога, такие подакцизные нефтепродукты: легкие дистилляты, бензины специальные, бензины моторные, средние дистилляты и керосин; тяжелые дистилляты (газойли), топливо печное бытовое.
Не подлежат маркировке маркерами акцизного налога подакцизные нефтепродукты: ввезенные на таможенную территорию Украины в таможенных режимах транзита, таможенного состава, временного ввоза без уплаты акцизного налога. В случае нарушения таких таможенных режимов плательщик налога обязан вместе с уплатой суммы акцизного налога обеспечить проведение маркировки маркерами акцизного налога таких подакцизных нефтепродуктов; изготовленные на давальческих условиях на таможенной территории Украины при условии обязательного вывоза произведенной продукции за пределы таможенной территории Украины; предназначенные для вывоза за пределы таможенной территории Украины при условии гарантирования доставки в таможенный орган назначения и наличия таможенной декларации, оформленной при отгрузке продукции от производителя на экспорт; полученные от производителя подакцизных нефтепродуктов или ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве сырья в соответствии со статьей 229 Налогового кодекса Украины.
Считаются не маркированными: подакцизные нефтепродукты, маркированные с отклонением от требований данного закона; подакцизные нефтепродукты, которые не содержат или содержат поддельные маркеры акцизного налога; подакцизные нефтепродукты, в которых маркеры не соответствуют виду или уровню концентрации, установленным для этих нефтепродуктов.
Маркировка осуществляется за счет производителей или импортеров подакцизных нефтепродуктов в местах маркировки подакцизных нефтепродуктов, внесенных в Государственный реестр мест маркировки нефтепродуктов.
В законе предусмотрена ответственность за нарушение его норм.