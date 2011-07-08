ВР внесла изменения в законы, связанные с недрапользованием

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для потребностей, связанных с пользованием недрами».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины. Предусмотрено, что в случае изъятия (выкупа) земельных участков под объекты градостроения, размещение которых определено градостроительной или землеустроительной документацией (генеральные планы населенных пунктов, проекты детального планирования, другая градостроительная документация, технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных образований, проекты землеустройства по благоустройству территорий населенных пунктов и тому подобное), а также для потребностей, связанных с пользованием недрами в соответствии с полученными специальными разрешениями или горными отводами, и под размещение и обслуживание объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, согласование места расположения объекта не проводится.

Законом “Об отчуждении земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости” предусмотрено, что в случае инициирования выкупа земельного участка, других расположенных на нем объектов недвижимого имущества для общественных потребностей лицами, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, финансирование мероприятий по отчуждению земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости может осуществляться за счет средств этих лиц.

При передаче выкупленных в государственную или коммунальную собственность для общественных потребностей земельных участков в аренду, для размещения и обслуживания объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, лицам, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами и осуществили финансирование мероприятий по их выкупу, указанные лица по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти или органом местного самоуправления имеют право на уменьшение арендной платы за такие земельные участки в пределах уплаченных ими средств, но не ниже минимального размера арендной платы, установленного законом.

В случае финансирования мероприятий по выкупу земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества для общественных потребностей за счет средств лиц, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, договор купли-продажи (мены) может заключаться между владельцем (владельцами) земельного участка, других объектов недвижимого имущества, и этими лицами.

В случае финансирования мероприятий по выкупу земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества для общественных потребностей за счет средств лиц, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, возмещение убытков, нанесенных физическим и юридическим лицам - владельцам и пользователям смежных земельных участков осуществляется за счет средств этих лиц.