В июле на встрече с Медведевым газовые вопросы будут решены - обещание Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в этом месяце встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и решить газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент напомнил, что на сегодняшний день работает рабочая группа, созданная по инициативе премьер-министров двух стран. По его словам, эта рабочая группа сейчас готовит заседание межгосударственной комиссии, в рамках которой и состоится встреча президентов.

«Я вам скажу: та информация, которая у меня есть, которую я имею если не каждый день, то через день, - та информация, которая у меня есть: обсуждается широкий круг вопросов, по которым нужно договариваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что среди этих вопросов обсуждается газовый контракт между Украиной и Россией. «Тяжело сказать, я никогда не прогнозирую, когда это будет закончено. Вернее, получен ответ. Мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. И опять-таки, если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что вчера разговаривал с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который сейчас находится в отпуске. «Я интересовался, как он отдыхает, и пожелал, чтобы он здоровый выходил скорее на работу. Потому что мне бы хотелось, чтобы они с ПУТИНЫМ встретились до заседания нашей межгосударственной комиссии», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что именно на этой встрече можно будет получить ответ на вопрос относительно газовых соглашений. «Лучше, если он будет положительным, я думаю, вы не будете отрицать», - добавил Президент.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Н.АЗАРОВ сейчас проходит курс лечения, и не исключил, что ему самому придется встречаться с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ. «Если АЗАРОВ задержится – у него есть, я вам скажу, небольшая проблема, как и у каждого человека, – нужно пройти курс лечения. Если он задержится, а будет необходимость встречи с правительством России, с ПУТИНЫМ, я его подменю, и вместо него встречусь», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на пересмотре формулы цены на российский газ.