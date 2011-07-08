Газовые вопросы будут решены в июле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в этом месяце встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и решить газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил 8 июля на пресс-конференции в Киеве.

Президент напомнил, что на сегодняшний день работает рабочая группа, созданная по инициативе премьер-министров двух стран. По его словам, эта рабочая группа сейчас готовит заседание межгосударственной комиссии, в рамках которой и состоится встреча президентов.

«Я вам скажу: та информация, которая у меня есть, которую я имею если не каждый день, то через день, - та информация, которая у меня есть: обсуждается широкий круг вопросов, по которым нужно договариваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что среди этих вопросов обсуждается газовый контракт между Украиной и Россией. «Тяжело сказать, я никогда не прогнозирую, когда это будет закончено. Вернее, получен ответ. Мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. И опять-таки, если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что вчера разговаривал с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который сейчас находится в отпуске. «Я интересовался, как он отдыхает, и пожелал, чтобы он здоровый выходил скорее на работу. Потому что мне бы хотелось, чтобы они с ПУТИНЫМ встретились до заседания нашей межгосударственной комиссии», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что именно на этой встрече можно будет получить ответ на вопрос относительно газовых соглашений. «Лучше, если он будет положительным, я думаю, вы не будете отрицать», - добавил Президент.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Н.АЗАРОВ сейчас проходит курс лечения, и не исключил, что ему самому придется встречаться с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ. «Если АЗАРОВ задержится – у него есть, я вам скажу, небольшая проблема, как и у каждого человека, – нужно пройти курс лечения. Если он задержится, а будет необходимость встречи с правительством России, с ПУТИНЫМ, я его подменю, и вместо него встречусь», - сказал Президент.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ такде заявил, что может подменить премьер-министра Николая АЗАРОВА в переговорах с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ для скорейшего решения вопроса о цене газа для Украины.

В.ЯНУКОВИЧ высказал надежду на то, что вопрос удаться решить в июле в ходе заседания межгосударственной украинско-российской комиссии под председательством президентов обеих стран.

«Трудно сказать, я никогда не прогнозирую в этих вопросах, когда будет получен ответ. Но мы с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ планируем встретиться в этом месяце. Если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он высказался за то, чтобы до встречи президентов вопрос был обсужден премьер-министрами Украины и России.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что 7 июля разговаривал по телефону с главой правительства Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который находится в отпуске, и попросил его по возможности поскорее выйти на работу.

«Я интересовался, как он отдыхает, и пожелал, чтоб он здоровый выходил скорее на работу, потому что мне хотелось бы, чтобы премьер-министры встретились до заседания межгосударственной комиссии. Когда произойдет эта встреча, скорее всего, мы получим вероятный ответ на этот вопрос. Лучше, если он будет позитивным. Но если АЗАРОВ задержится (у него есть небольшая проблема, как и у каждого человека – надо пройти курс лечения). Если он задержится, а будет необходимость встречи с правительством России, с ПУТИНЫМ, я его подменю и вместо него встречусь (с ПУТИНЫМ – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.