НКРЭ предлагает предусмотреть в бюджете средства для компенсации водоканалам разницы в тарифах

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2011 год средства для компенсации горводоканалам разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения.

Об этом сказано в разработанном комиссией законопроекте о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2011 год», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, комиссия предлагает предусмотреть в специальном фонде Госбюджета субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах за прошлые годы, сложившейся по состоянию на 1 июня 2011 года.

Ресурсом для формирования средств для выделения субвенций согласно законопроекту станет реструктуризированная налоговая задолженность энергогенерирующих компаний.

В сопроводительной записке к законопроекту за подписью главы НКРЭ Сергея ТИТЕНКО на имя первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА сообщается, что по состоянию на начало текущего года задолженность водоканалов перед энергоснабжающими компаниями, возникшая из-за несоответствия тарифов фактической стоимости услуг, составляет около 2 млрд. грн. При этом только в январе-апреле т.г. года эта задолженность выросла на 388 млн. грн.

«Ситуация проявляет стойкую тенденцию к ухудшению, поскольку в условиях обострения социальной напряженности в обществе не предусматривается увеличение к экономически обоснованному уровню тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения», - подчеркивается в документе.