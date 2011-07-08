Суд признал недействительным участие «Нафтогаза» в СП «УкрГаз-Энерго»

Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением признал недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (г. Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также признал недействительным устав «УкрГаз-Энерго» в части участия «Нафтогаза» в капитале этой компании.

Об этом сказано в постановлении суда от 30 июня 2011 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, суд удовлетворил иск «УкрГаз-Энерго», которое в 2006 году на паритетных началах было создано «Нафтогазом Украины» и компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

В материалах дела говорится, что при создании «УкрГаз-Энерго» одним из его учредителей - НАК «Нафтогаз Украины» - были допущены нарушения относительно согласования своего участия в создании СП и относительно выполнения возложенных на «Нафтогаз Украины» обязательств по согласованию устава «УкрГаз-Энерго» с соответствующими министерствами.

«… суд считает, целесообразным признать недействительными только те положения устава «УкрГаз-Энерго», которые касаются только одного учредителя - НАК «Нафтогаз Украины» в связи с неправомерностью его участия в создании общества», - отмечено в постановлении суда.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила еще и устав совместного предприятия (в редакции от 2 февраля 2006 года) и изменения к уставу (от 28 апреля 2007 года) в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в акционерном капитале «УкрГаз-Энерго».

Напомним, 1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд. куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.