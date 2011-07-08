Парламент отменил тендеры на госзакупку нефти и нефтепродуктов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» (относительно нефти и нефтепродуктов).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 320 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Ныне действующий закон предлагается дополнить абзацем, который предусматривает, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки является нефть, нефтепродукты сырые, нефтепродукты, закупка которых осуществляется юридическими лицами (их объединениями), занимающимися хозяйственно-коммерческой деятельностью, с целью последующей перепродажи или переработки и связанных и необходимых для этого услуг: по переработке, производству, транспортировке, грузовым перевозкам, хранению, сливу/наливу, инспекции количества и качества, таможенно-брокерских, информационно-аналитических, финансовых, страхования.

Таким образом, внесены изменения в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», которым не предусматривается, что могут быть проведены закупки нефти и нефтепродуктов у одного партнера.