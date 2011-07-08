Должностные лица «Укртранснафты» растратили 12 млн. грн. госсредств. ГПУ возбудила дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту растраты должностными лицами ОАО «Укртранснафта» государственных средств на сумму 12,35 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, установлено, что указанные служебные лица по предварительному сговору с ООО «ВиДиЮникомерс» совершили растрату государственных средств при осуществлении закупки азотно-компрессорных станций на сумму 12,35 млн. грн.

Также в сообщении отмечается, что по данному факту Генеральной прокуратурой Украины 30 июня 2011 года возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций ОАО «Укртранснафта» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».