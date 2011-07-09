В Украине более 80% предприятий прекратили производство твердого биотоплива

По итогам апреля-июня 2011 года в Украине наблюдалось стремительное падение объемов производства топливных брикетов и пеллет – на 52%, по сравнению с январем-мартом этого года. По состоянию на 1 июля более 80% компаний, занимающихся производством брикетов и пеллет, полностью остановили выпуск продукции (около 120 предприятий).

Об этом говорится в специализированном аналитическом отчете “Рынок биотоплива Украины в 1-м полугодии 2011 г.”, подготовленном Центром возобновляемой энергетики Fuel Alternative.

Отмечают, что главным негативным фактором для отрасли в 2011 г. стал острый дефицит и удорожание сырья: древесных отходов и лузги подсолнечника. Также на многих производителей топлива негативно повлияло вступление в силу с 1 апреля 2011 г. новой редакции Налогового кодекса, предусматривающего ограничения в ведении хозяйственной деятельности для субъектов на едином налоге. Кроме этого, для большинства производителей актуальна проблема низкой эффективности производства из-за технологической отсталости оборудования.

Согласно отчету Fuel Alternative, практически 100% малых и средних производителей биотоплива (с объёмом производства от 300 до 500 т в месяц), доминирующих на рынке, приостановили выпуск продукции в летний период, что объясняется сезонным характером их деятельности и возросшим дефицитом сырья. В частности, производителям биотоплива из древесных отходов приходится сегодня конкурировать на сырьевом рынке с производителями строительных материалов (ДСП).

«Дефицит на сырьевом рынке значительно тормозит развитие отрасли твердого биотоплива в Украине. Вместе с тем, нехватка сырья может стать стимулом для развития новых сегментов производства биотоплива - из соломы и быстрорастущей вербы. Сегодня спрос на украинское биотопливо существенно превалирует над предложением, в связи с этим отрасль стоит на пороге очередного этапа развития», - прокомментировала результаты исследования исполнительный директор Fuel Alternative Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ.