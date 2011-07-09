Донецкая милиция предлагает ужесточить наказание за незаконную добычу угля

Донецкая милиция предлагает ужесточить наказание за организацию незаконной добычи угля.

Об этом заявил заместитель начальника отдела Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александр ВЫБОРНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе областной милиции.

По его мнению, без изменения законодательства борьба с «копанками», с незаконной добычей полезных ископаемых, останется неэффективной.

А.ВЫБОРНОВ отметил, что для разрешения проблемы незаконной добычи полезных ископаемых, «нужна не только консолидация всех заинтересованных сторон – органов власти, правоохранительных органов, судов, но и воля законодателя, иначе никакое взаимодействие здесь не поможет».

«Да, в последние годы все больше черных старателей несет ответственность за свой «бизнес», и борьба с ними с каждым днем усиливается, но проблему это не решает», - констатировал А.ВЫБОРНОВ.

Он объяснил, что организатор «копанки» имеет ежемесячный доход в несколько десятков тысяч гривен, а если выявят его незаконную деятельность, то, согласно законодательным нормам, его оштрафуют не более чем на 12 тыс. грн. По словам А.ВЫБОРНОВА, в большинстве случаев нарушители после уплаты штрафов продолжают заниматься незаконной деятельностью.

Правоохранитель отмечает, что милиция посчитала, что все затраты на выявление «копанки», документирование незаконной деятельности, исследование и ее ликвидация (засыпание) составляют примерно 13-15 тыс. грн., но зачастую все эти меры неэффективны.

«В правоохранительной деятельности всегда есть смысл, вот только ей не хватает большей эффективности, - отметил А.ВЫБОРНОВ. - В этом году мы возбудили 109 уголовных дел за незаконное использование недр, в суд отправлена половина из них, прекращена деятельность более 200 «копанок».

А.ВЫБОРНОВ повторил, что без изменения законодательства проблему «копанок» решить невозможно. Он сообщил, что правоохранители два месяца назад сформулировали свои предложения и направили их для согласования в областную госадминистрацию.

«Наши предложения касались дополнения нескольких статей Уголовного кодекса и создание новой нормы. Мы учли и повышение штрафных санкций, а для организаторов - немалый срок лишения свободы, и конфискацию изъятого имущества, и ответственность за незаконное приобретение, хранение, сбыт или транспортировку незаконно добытых полезных ископаемых», - отметил А.ВЫБОРНОВ.

«Например, ст.197-1 УК – «самовольный захват земельного участка» мы предлагаем добавить словами «в том числе и для ведения работ по добыче полезных ископаемых», - добавил он.

Кроме того, А.ВЫБОРНОВ считает, что для возможной легализации некоторых «копанок», необходимо упростить получение лицензии, обязав предпринимателей наладить безопасное производство, отвечающее всем нормам охраны труда.

«По разным подсчетам, срок получения лицензии на пользование недрами составляет 1,5- 3 года. Понятно, что не у каждого предпринимателя терпения хватит узаконить свою деятельность. Если упростить срок получения всех необходимых разрешений, а их, поверьте, немало, ситуация бы изменилась», - заключил правоохранитель.