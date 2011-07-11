Израиль определил границы морской экономической зоны, включив в нее месторождения газа

Израильское правительство утвердило в воскресенье границы исключительной экономической зоны страны в Средиземном море, включив в их периметр потенциально крупные запасы нефти и газа.

Как передает РИА «Новости», наиболее важный - северный - участок границы согласован с Кипром, но стал предметом спора с Ливаном, который направил в ООН свой вариант размежевания, оспаривающий принадлежность Израилю недавно открытых месторождений углеводородного сырья.

"Граница, за утверждением которой Ливан обратился в ООН, проходит гораздо южнее, чем та, которую предлагает Израиль. Она также противоречит тем соглашениям, которые мы достигли с Кипром, и, что, по-моему, еще важнее расходится с договоренностями между Ливаном и Кипром от 2007 года", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ.

"Наша задача заключается в том, чтобы точно определить позицию Израиля в отношении морской границы, в соответствии с нормами международного морского права", - добавил он.

Ожидается, что в ближайшее время решение израильского кабинета будет также направлено в ООН. Замглавы МИД Израиля Данни АЯЛОН возложил ответственность за назревающий пограничный спор на Ливан и выразил уверенность в том, что израильтянам не составит труда доказать свою правоту. Он назвал "неправильной" позицию США, поддержавших ливанские претензии.

"Спор о границе был затеян ливанцами. Неправильно то, что американцы поддержали в нем Ливан. Но существуют очень объективные и четко прописанные правила, и я уверен, что у Израиля не возникнет проблем с тем, чтобы доказать принадлежность якобы спорных морских районов", - сказал Д.АЯЛОН.

Потребность в разграничении экономических зон между странами-соседями - Израилем, Кипром и Ливаном - возникла после того, как американо-израильский консорциум обнаружил в этом районе Средиземного моря месторождения природного газа "Тамар" и "Левиафан".

Израиль рассчитывает, что находка не только обеспечит ему десятилетия энергетической независимости, но и превратит его в крупного газового экспортера. Принадлежность месторождений оспаривает Ливан, который формально находится в состоянии войны с Израилем. С Кипром о разграничении шельфа Израиль договорился в декабре 2010 года.