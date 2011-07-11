Суд продолжил рассмотрение дела Тимошенко. Милиция ограничила доступ журналистов

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела против лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда прибыли Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Николай ТИТАРЕНКО.

На предыдущем судебном заседании 8 июля председательствующий судья Родион КИРЕЕВ объявил о перенесении судебного заседания на 11 июля в связи с ухудшением состояния здоровья адвоката Н.ТИТАРЕНКО.

Он был госпитализирован в кардиологическое отделению Киевской областной больницы с предварительным диагнозом "острая сердечная недостаточность". Соответствующая медицинская справка была передана секретарю Печерского райсуда.

Между тем, судебная милиция ограничила доступ журналистов на заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Охрана мотивирует ограничение количества журналистов недостаточностью свободных мест в зале судебного заседания.

В то же время в зале есть достаточно места для того, чтобы журналисты, стоя, освещали судебный процесс. Хотя количество сидячих мест ограничено, поскольку еще на предыдущих заседаниях из зала вынесли скамьи для сидения.

Кроме того, пока судебная милиция не допускает журналистов в зал, где должно состояться заседание по рассмотрению уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.